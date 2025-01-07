İsrail BM binalarını yıkacak

Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Türk ürünleri fenomenlerle Asya'ya açılacak
Mal ve hizmet ihracatında 2025 yılı için 390 milyar dolar hedef belirleyen Türkiye, Uzak Doğu ülkelerine daha çok ağırlık verecek. Türk ürünlerinin Asya pazarındaki bilinirliği ilk etapta sosyal mecralarda, daha sonra ise dizi ve filmlerde yapılacak reklamlarla artırılacak. Özellikle Çin'i odağına alan firmalara marka ve Turquality desteği sunulacak.
Gazze'de büyük çöküş uyarısı
İsrail’in BM’ye bağlı UNRWA’nın faaliyetlerine son verme kararı bu ay sonunda yürürlüğe girdiğinde Gazze’deki soykırım yeni boyuta taşınacak. Filistin’deki BM binaları “Çatışmadan arındırılmış bölge” olmaktan çıkacak. BM görevlileri ile binaları, artık bombaların hedefi olacağı için Gazze’ye hiçbir yardım giremeyecek.
Büyük projeleri hayata geçireceğiz
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Akyazı’daki 177 bin metrekarelik arazinin yanı sıra Şenol Güneş Spor Kompleksi bünyesindeki ticari ünitelerin kulüplerine tahsis edilmesiyle birlikte gelir getirici büyük projelerin hızla hayata geçirileceğini açıklarken, destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür mesajı yayınladı.