İsrail BM binalarını yıkacak

Türk ürünleri fenomenlerle Asya'ya açılacak

Mal ve hizmet ihracatında 2025 yılı için 390 milyar dolar hedef belirleyen Türkiye, Uzak Doğu ülkelerine daha çok ağırlık verecek. Türk ürünlerinin Asya pazarındaki bilinirliği ilk etapta sosyal mecralarda, daha sonra ise dizi ve filmlerde yapılacak reklamlarla artırılacak. Özellikle Çin'i odağına alan firmalara marka ve Turquality desteği sunulacak.



