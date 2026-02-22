Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da 6 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ son dakika duyurdu

İstanbul’da 6 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ son dakika duyurdu

10:4622/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., (AYEDAŞ) 22 Şubat 2026 Pazar günü için İstanbul elektrik kesintisi programını duyurdu. Planlı bakım çalışmaları kapsamında 6 ilçede 8 saate varan kesintiler uygulanacak. “İstanbul’da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?” sorusu vatandaşların gündeminde. İşte 22 Şubat 2026 tarihli İstanbul elektrik kesintisi programı...

İstanbul’da 22 Şubat 2026 günü elektrik kesintisi olacak ilçeler belli oldu. Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte detaylar...

22 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi programı

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


AYEDŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. 

#elektrik kesintisi programı
#İstanbul
#BEDAŞ
#AYEDAŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
23-27 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ: Bu hafta TOKİ kurası hangi ilde çekilecek?