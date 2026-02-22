İstanbul’da 6 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ son dakika duyurdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., (AYEDAŞ) 22 Şubat 2026 Pazar günü için İstanbul elektrik kesintisi programını duyurdu. Planlı bakım çalışmaları kapsamında 6 ilçede 8 saate varan kesintiler uygulanacak. “İstanbul’da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?” sorusu vatandaşların gündeminde. İşte 22 Şubat 2026 tarihli İstanbul elektrik kesintisi programı...
İstanbul’da 22 Şubat 2026 günü elektrik kesintisi olacak ilçeler belli oldu. Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte detaylar...
22 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi programı
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir.