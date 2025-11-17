Yeni Şafak
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: Beşiktaş, Şişli, Bayrampaşa ve dahası... BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu

17/11/2025, الإثنين
İstanbul’da milyonlarca kişiyi etkileyecek geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 17 Kasım Pazartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede elektriğin belirli saatlerde kesileceğini duyurdu. Verilen bilgilere göre kesintiler bazı bölgelerde 9 saate kadar uzayacak. İşte BEDAŞ’ın açıkladığı liste, ilçe ilçe merak edilen kesinti takviminin ayrıntıları.

İstanbul’da milyonlarca vatandaş, 17 Kasım 2025 Pazartesi gününe planlı elektrik kesintileriyle başlayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede elektrik verilemeyeceğini duyurdu. İşte detaylar.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Şirketin her gün güncellenen planlı kesinti listesine göre, 17 Kasım’da geniş çaplı bir çalışma takvimi uygulanacak.

İkamet ettiğiniz ilçedeki güncel durumu sorgulamak için BEDAŞ'ın internet sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

