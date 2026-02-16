İstanbul'da gece yarısı deprem alarmı: AFAD'dan açıklama geldi

Gece vakti korkutan bildirim

Deprem bildirim uygulamasını kullanan telefonlara gelen uyarı, özellikle gece yarısı olması nedeniyle birçok kişide korku ve endişeye yol açtı. Bazı kullanıcılar ise herhangi bir sarsıntı hissetmediklerini belirtti.



