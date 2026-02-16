İstanbul'da gece yarısı deprem alarmı: AFAD'dan açıklama geldi

İstanbul’da dün gece cep telefonlarına gelen deprem bildirimi kısa süreli paniğe neden oldu. Gece yarısı çok sayıda vatandaşa ulaşan deprem uyarı alarmı sonrası AFAD’dan açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, İstanbul’da meydana gelen depremin resmi verilerle uyumlu olduğu belirtilirken, bazı mobil deprem uygulamalarının yanlış bildirim gönderebileceği uyarısı yapıldı.
İstanbul’da gece yarısı binlerce kişinin cep telefonuna gelen deprem bildirimi, kısa sürede büyük paniğe yol açtı. Uykuda yakalanan vatandaşlar gelen deprem uyarı alarmı ile tedirgin olurken, “İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusu gündeme oturdu.
Çataca'da 2,6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün gece 00.18'de Çatalca merkezli 2,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9,75 kilometre altında gerçekleşirken, bu büyüklük çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.
Gece vakti korkutan bildirim
Deprem bildirim uygulamasını kullanan telefonlara gelen uyarı, özellikle gece yarısı olması nedeniyle birçok kişide korku ve endişeye yol açtı. Bazı kullanıcılar ise herhangi bir sarsıntı hissetmediklerini belirtti.
AFAD açıkladı
AFAD, akıllı telefonlara gelen bu tür uyarıların yetkili kurumların resmi deprem verileriyle eşleştiğini bildirdi.
Uyarı sistemleri, sismik hareketleri algılayarak otomatik bildirim gönderiyor ancak bazı mobil uygulamaların farklı verilerle yanlış bildirimlere yol açabildiği ve paniğe neden olabileceği konusunda daha önce uyarılar yapılmıştı.