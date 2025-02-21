İstanbul'da kar yağışı gece etkili oldu

'HALAYLA KARŞILAMA YAPTIK'





Esenler ilçesinde, caddede kar topu oynayıp halay çeken Muhittin Çavdaroğlu "Uzun yıllardır İstanbul'a böyle bir kar yağmamıştı. Güzel bir kar yağıyor, bizde 'bunu değerlendirelim' dedik. Mahalledeki çocukları toplayıp halayla karşılama yaptık. Biraz halay çektik eğlendik. İstanbul'a kar yağdı çoluk çocuk eğlendi. Bizde de bir çocukluk var tabi mutluyuz" dedi.



