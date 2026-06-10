İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: BEDAŞ açıkladı, 9 saat sürecek!

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren elektrik kesintisi uyarısı geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 11 Haziran’da Avrupa Yakası’ndaki 19 ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar uzaması beklenirken, vatandaşlar kesinti programını araştırmaya başladı. İşte 11 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

1 /49 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 11 Haziran tarihli planlı kesinti programı açıklandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 19 ilçe akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.

2 /49 İşte, 11 Haziran Perşembe BEDAŞ elektrik kesinti programı...

3 /49

4 /49

5 /49

6 /49

7 /49

8 /49

9 /49

10 /49

11 /49

12 /49

13 /49

14 /49

15 /49

16 /49

17 /49

18 /49

19 /49

20 /49

21 /49

22 /49

23 /49

24 /49

25 /49

26 /49

27 /49

28 /49

29 /49

30 /49

31 /49

32 /49

33 /49

34 /49

35 /49

36 /49

37 /49

38 /49

39 /49

40 /49

41 /49

42 /49

43 /49

44 /49

45 /49

46 /49

47 /49

48 /49