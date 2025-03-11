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Sokak ortasında katledildi: Kadına şiddet bu kez İzmir'de can aldı, tabutunu kadınlar taşıdı

Sokak ortasında katledildi: Kadına şiddet bu kez İzmir'de can aldı, tabutunu kadınlar taşıdı

19:3711/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
DHA
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Fatma Kara, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Köşk Alevi Kültür Derneği ve Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Kara'nın ailesi ve yakınları katıldı. Kara''nın tabutu kadınlar tarafından taşındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, O.G.'yi gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ


O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI


İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Fatma Kara, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

 Köşk Alevi Kültür Derneği ve Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Kara'nın ailesi ve yakınları katıldı. Kara''nın tabutu kadınlar tarafından taşındı. 

Cenaze törenin ardından Kara'nın cenazesi Ovakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#İzmir
#Kadın
#Cinayet

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