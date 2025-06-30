İzmir'de orman yangınının sıçradığı galericiler sitesinde hasarın boyutu ortaya çıktı

İZOKOM Oto Borsa Galericiler Sitesi Başkanı Ethem Hiçüşenmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle çok ilerlediğini söyledi.





Can kaybı olmamasına sevindiklerini anlatan Hiçüşenmez, "Dün burada durum çok kötüydü. Yine de şükrediyoruz. Komşumuzun binası içi mal dolu bir şekilde yandı. Bizim de 25 araç kaybımız var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkililer geldi. Bölgede hasar tespitleri yapılıyor. Şiddetli bir şekilde fırtına vardı. Ondan dolayı araçlara sıçradı. Esnafımızın çoğu da pazar olduğu için kapalıydı. Araçları çekebildiğimiz kadar çektik." ifadelerini kullandı.