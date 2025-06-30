İzmir'de orman yangınının sıçradığı galericiler sitesinde hasarın boyutu ortaya çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp galericiler sitesine sıçrayan yangında bazı iş yerleri ve 25 araç zarar gördü.
Beyazevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alevlerin ulaştığı İZOKOM Oto Borsa Galericiler Sitesi'ndeki hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangında, sitede çoğunlukla klimaların olduğu 3 katlı beyaz eşya deposu ve ofisler kullanılamaz hale geldi. Bazı iş yerlerinde de hasar oluştu.
Bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sitede incelemede bulundu.
İZOKOM Oto Borsa Galericiler Sitesi Başkanı Ethem Hiçüşenmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle çok ilerlediğini söyledi.
Can kaybı olmamasına sevindiklerini anlatan Hiçüşenmez, "Dün burada durum çok kötüydü. Yine de şükrediyoruz. Komşumuzun binası içi mal dolu bir şekilde yandı. Bizim de 25 araç kaybımız var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkililer geldi. Bölgede hasar tespitleri yapılıyor. Şiddetli bir şekilde fırtına vardı. Ondan dolayı araçlara sıçradı. Esnafımızın çoğu da pazar olduğu için kapalıydı. Araçları çekebildiğimiz kadar çektik." ifadelerini kullandı.
Oto galeri sahibi Mehmet Yalvaç da yangın haberini aldıktan sonra iş yerine geldiklerini anlattı.
Yalvaç, "Dün biz dışarıdaydık. Bu felaket yaşandığı zaman biz yetişene kadar araçlarımız yandı. Bir aracımız kül oldu, 4 aracımın kaportası zarar gördü." dedi.