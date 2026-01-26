İzmir’de taksicilerden Türk bayraklı konvoy

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmirli taksici esnafı olarak milli birlik ve beraberliği sergilemek adına oda binasına bayrak çektiklerini ve ticari araçlarını bayraklarla donattıklarını söyledi. İzmir’den tüm Türkiye’ye birlik mesajı veren Özkan, "Milli duruşumuzu sergilemek üzere bir araya geldik. Batının en uç noktası İzmir’den Anadolu’nun en ücra köşesine kadar tüm Türkiye’ye şu mesajı vermek istiyoruz: Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza kimse el uzatamaz. Bu topraklarda bayrak gönderden inmeyecek, ezan sesi dinmeyecektir" dedi.



