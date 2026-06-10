Kamyon lastikleri arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yapılan aramada, eski lastiklerin arasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücünün, kendisini tamirci gibi göstererek şüphe çekmemeye çalıştığı belirtildi. Sigaralara el koyan ekipler, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.