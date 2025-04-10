Karadeniz'in neredeyse tüm şehirleri bembeyaz: Nisan ayında kışı yaşıyoruz

Artvin'de soğuk havanın ardından yüksek rakımlı yerler karla kaplandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri festivali ile adını dünyaya duyuran ve kentin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kafkasör Yaylası ile Atabarı Kayak Merkezini bünyesinde barındıran Mersivan Dağı, beyaza büründü.

Kafkasör yaylasının düşük rakımlı alanlarında baharın yeşil rengi, yüksek rakımlı yerlerinde ise kar yağışına bağlı oluşan beyaz örtü güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Ardanuç, Şavşat ve Borçka ilçelerinin yüksek rakımlı yerlerinde de kar yağışı etkili olurken kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreyi aştı.







