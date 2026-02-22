Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
Karaman’da gelincik toplarken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Karaman’da gelincik toplarken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

20:5722/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Karaman’da yol kenarında gelincik otu toplarken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolunun 17. kilometresi Ağılönü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında gelincik otu toplayan 75 yaşındaki Fatma Özer’e, Pınar P. idaresindeki 07 AHV 650 plakalı otomobil çarptı. 

Kazada yaşlı kadın ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası şoka giren sürücü Pınar P.’yi ise olay yerine gelen yakınları sakinleştirdi.

 Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de kaza yerinde çalışma yaptı. Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ağılönü köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen Fatma Özer’den geriye kaza yerinde lastik ayakkabıları, eşarp parçaları, topladığı gelincik otları ve ot toplarken kullandığı bıçak kaldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


#Karaman
#Gelincik
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri