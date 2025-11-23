Kars'ta ilk atandığı köyde tek öğrencisini geleceğe hazırlıyor





"İyi bir gelecek sunmak umuduyla eğitim vermeye devam ediyorum"





Doğan, bir öğrenci de olsa aynı disiplinle eğitim verme çabasında olduğunu, her çocuğun kazanılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:





"Her çocuk bizim için değerlidir, bunu unutmamamız gerekiyor. Bu bilinçle öğretmemiz, emeği vermemiz gerekiyor. Öğrencimle bazen arkadaş, bazen sırdaş bazen de dost oluyoruz. Top oynuyoruz, teneffüslerimizi beraber geçiriyoruz. Doruk'la günde 6 saati beraber geçiriyoruz onun hakkına girmeden güzel bir eğitim vermeye çalışıyorum, iyi bir gelecek sunmak umuduyla eğitim vermeye devam ediyorum."



