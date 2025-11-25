Yeni Şafak
Kırklar Dağı'ndaki tarihi mescidin kül olmasının sebebi belli oldu: Soruşturma başlatıldı

Kırklar Dağı'ndaki tarihi mescidin kül olmasının sebebi belli oldu: Soruşturma başlatıldı

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerindeki Kırklar Mescidi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU


Soğanlı Dağları'nda yöre halkı tarafından "Kırklar Tepesi" olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescitte dün gece meydana gelen yangının tadilat çalışmaları sırasında çıktığı öne sürüldü.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Yapılan incelemenin ardından yangınla ilgili Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.



Yangında büyük oranda hasar oluşan mescidin yeniden inşa edilmesinin planlandığı öğrenildi.



