Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli
Kırklareli'nde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kırklareli'nde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

00:0722/01/2026, Thursday
G: 22/01/2026, Thursday
AA
Sonraki haber

Kırklareli'nde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 59 AHN 760 plakalı hafriyat kamyonu, Erikli köyü yakınlarında M.T. yönetimindeki 34 KAL 65 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yahya Karlıdağ hayatını kaybetti.



Yaralı sürücü M.T. ise ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Kırklareli
#Trafik kazası
#Kamyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın bilgileri