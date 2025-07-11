Kül olan evlerinden kalan tek şey Kur'an-ı Kerim

"Bu bana Rabbimden bir hediye oldu"

Evlerinde tek bir eşyanın sağlam kalmadığını söyleyen Satı Selçuk, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evimiz yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Geriye sadece Kur'an-ı Kerim kaldı. Görünce çok duygulandım. Her şey kül olmuştu. Eşim, ‘Kur'an yanmamış' dedi. Açıp baktım, yazıları olduğu gibi duruyordu. Babam, Kur'an'a geçtiğimde bana hediye etmişti. Yıllardır saklıyordum, Rabbim de saklamış. Bu bana Rabbimden bir hediye gibi oldu."