Kurban Bayramı öncesi kiralık araçlara talep arttı

FİYATLAR BİN 300 TL'DEN BAŞLIYOR





İzmir'de kiralık araç fiyatları hakkında da bilgi veren Demir, "Ekonomik sınıf araçlar günlük olarak bin 300 TL ile bin 500 TL arasında kiralanıyor. Orta segment araçlarda fiyatlar günlük 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Üst segment araçlar da 3 bin TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. İzmir'de bayramda 5 binin üzerinde araç kiralanmasını öngörüyoruz. Vatandaşlar bayram için 7-10 gün arasında araç kiralıyor. Yurt dışından gelen müşterilerimiz ise en az 4 hafta ile 6 hafta arasında kiralama yapıyor. Bu müşterilerimiz bayramda ekonomik sınıf geniş aile araçlarını tercih ediyor" açıklamalarında bulundu.