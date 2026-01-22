Yeni Şafak
Lapa lapa yağacak: Meteoroloji'den 6 il için kar alarmı verildi

17:1322/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geliyor. Son açıklamada, 6 ilde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, birçok kentte hayatı olumsuz etkilerken gözler yetkililerden gelecek yeni uyarılara çevrildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün 22 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa’nın Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçeleri, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.


Yağışların Diyarbakır’ın kuzeyinde Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. 23 Ocak Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

#kar yağışı
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
