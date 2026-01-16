Mal varlığını TSK'ya bağışlamıştı: Akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışladı

Mersin'in Silifke ilçesinde ve Adana'da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık iki milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 77 yaşındaki babası M.V. ile ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre baba, Silifke'deki evin kendi üzerine geçirilmesini istedi. Bu talebi reddeden öğretmen Vurunbiği, baskıların artması üzerine tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı.



