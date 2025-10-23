Manisa’da devrilen kamyonet sürüklenerek karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinde, kamyonet sürücüsü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş.’nin (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan sürücü A.Ç. ile araçta bulunan F.Ç. (33) hafif, D.B. (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.







