Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa’da devrilen kamyonet sürüklenerek karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

Manisa’da devrilen kamyonet sürüklenerek karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

22:4723/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ve devrildikten sonra sürüklenerek karşı şeride geçen kamyonet, otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere kavşağında meydana geldi. İ.G. (39) yönetimindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilerek sürüklenmye başladı. Karşı şeride geçen kamyonet, Salihli istikametine seyir halinde olan A.Ç. (31) yönetimindeki 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinde, kamyonet sürücüsü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş.’nin (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan sürücü A.Ç. ile araçta bulunan F.Ç. (33) hafif, D.B. (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Manisa
#Alaşehir
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura listesi ve sorgulama ekran