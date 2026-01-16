Marketlerde satışı yasaklandı: O ürünler raflardan toplatılıyor "Şekersiz" yalanı bitiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde tüketiciyi yanıltan ifadelere karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle diyabet hastaları için ciddi risk oluşturan ve "şekersiz" etiketiyle satılmasına rağmen tatlandırıcı olarak meyve şekeri içeren ürünlerin satışı yasaklanıyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, mevzuata uymayan ürünlerin raflardan toplatılacağını açıkladı. Peki, bu düzenleme hangi ürünler için geçerli? İşte detaylar.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl sinyallerini verdiği gıda etiketleme düzenlemesi, yeni yılda sıkı denetimlerle hayata geçiriliyor. Marketlerde sağlıklı olduğu iddiasıyla satılan ancak tüketiciyi, özellikle de diyabet hastalarını tuzağa düşüren ürünlere geçit verilmeyecek. Konuyla ilgili net konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, yanıltıcı etiketlere sahip ürünlerin satışına izin verilmeyeceğini duyurdu.
O ÜRÜNLER RAFLARDAN TOPLATILACAK
Yapılan düzenleme ile birlikte; paketinde “şekersiz” veya “şeker ilavesiz” ibaresi bulunan ancak tatlandırma amacıyla meyve suyu, meyve püresi veya doğrudan meyve şekeri kullanılan ürünlerin bu şekilde pazarlanması yasaklandı.
Dr. Ersin Dilber, bu durumun yarattığı sağlık riskine ve haksızlığa dikkat çekerek şu önemli açıklamayı yaptı:
"Şekersiz, şeker ilavesiz ifadesi kullanılarak piyasaya sunulan ancak içeriğinde meyve şekeri bulunan atıştırmalıklar ve içeceklerle ilgili tüketiciyi yanıltan bu tür ürünlerin satışına izin verilmeyecek ve yasaklama kararı uygulanacak.
DİYABET HASTALARI İÇİN TEHLİKE
Denetimlerin sıkılaştırılmasının en büyük nedenlerinden biri, bu etiketlerin kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar üzerinde yarattığı yanlış algı. Dr. Dilber, diyabet hastalarının bu etiketlere güvenerek sağlıklarını riske attığını şu sözlerle vurguladı:
"Şeker hastası vatandaşlarımız bu ibarelere güvenerek ürün satın alıyor ve ciddi mağduriyetler yaşanabiliyor."
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Bakanlık, geçtiğimiz yıl boyunca üretici firmalara gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Verilen geçiş süresinin ve uyarıların ardından, yeni yıl itibarıyla "sıfır tolerans" dönemi başladı.
Mevzuata aykırı şekilde üretim yapmaya devam eden ve etiketlerinde tüketiciyi yanıltan ifadeler kullanan firmaların ürünleri, market raflarından toplatılacak ve satışları engellenecek.