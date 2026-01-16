Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Marketlerde satışı yasaklandı: O ürünler raflardan toplatılıyor "Şekersiz" yalanı bitiyor

Marketlerde satışı yasaklandı: O ürünler raflardan toplatılıyor "Şekersiz" yalanı bitiyor

11:5016/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde tüketiciyi yanıltan ifadelere karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle diyabet hastaları için ciddi risk oluşturan ve "şekersiz" etiketiyle satılmasına rağmen tatlandırıcı olarak meyve şekeri içeren ürünlerin satışı yasaklanıyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, mevzuata uymayan ürünlerin raflardan toplatılacağını açıkladı. Peki, bu düzenleme hangi ürünler için geçerli? İşte detaylar.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl sinyallerini verdiği gıda etiketleme düzenlemesi, yeni yılda sıkı denetimlerle hayata geçiriliyor. Marketlerde sağlıklı olduğu iddiasıyla satılan ancak tüketiciyi, özellikle de diyabet hastalarını tuzağa düşüren ürünlere geçit verilmeyecek. Konuyla ilgili net konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, yanıltıcı etiketlere sahip ürünlerin satışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

O ÜRÜNLER RAFLARDAN TOPLATILACAK


Yapılan düzenleme ile birlikte; paketinde “şekersiz” veya “şeker ilavesiz” ibaresi bulunan ancak tatlandırma amacıyla meyve suyu, meyve püresi veya doğrudan meyve şekeri kullanılan ürünlerin bu şekilde pazarlanması yasaklandı.

Dr. Ersin Dilber, bu durumun yarattığı sağlık riskine ve haksızlığa dikkat çekerek şu önemli açıklamayı yaptı:


"Şekersiz, şeker ilavesiz ifadesi kullanılarak piyasaya sunulan ancak içeriğinde meyve şekeri bulunan atıştırmalıklar ve içeceklerle ilgili tüketiciyi yanıltan bu tür ürünlerin satışına izin verilmeyecek ve yasaklama kararı uygulanacak.

DİYABET HASTALARI İÇİN TEHLİKE


Denetimlerin sıkılaştırılmasının en büyük nedenlerinden biri, bu etiketlerin kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar üzerinde yarattığı yanlış algı. Dr. Dilber, diyabet hastalarının bu etiketlere güvenerek sağlıklarını riske attığını şu sözlerle vurguladı:

"Şeker hastası vatandaşlarımız bu ibarelere güvenerek ürün satın alıyor ve ciddi mağduriyetler yaşanabiliyor."

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ


Bakanlık, geçtiğimiz yıl boyunca üretici firmalara gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Verilen geçiş süresinin ve uyarıların ardından, yeni yıl itibarıyla "sıfır tolerans" dönemi başladı.

Mevzuata aykırı şekilde üretim yapmaya devam eden ve etiketlerinde tüketiciyi yanıltan ifadeler kullanan firmaların ürünleri, market raflarından toplatılacak ve satışları engellenecek.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Ersin Dilber
#meyve şekeri
#şekersiz ürünler
#yeni düzenleme
#market
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu 2026? İşte Ocak zammı ile evde bakım parasında güncel rakam