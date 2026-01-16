Marketlerde satışı yasaklandı: O ürünler raflardan toplatılıyor "Şekersiz" yalanı bitiyor

O ÜRÜNLER RAFLARDAN TOPLATILACAK





Yapılan düzenleme ile birlikte; paketinde “şekersiz” veya “şeker ilavesiz” ibaresi bulunan ancak tatlandırma amacıyla meyve suyu, meyve püresi veya doğrudan meyve şekeri kullanılan ürünlerin bu şekilde pazarlanması yasaklandı.

Dr. Ersin Dilber, bu durumun yarattığı sağlık riskine ve haksızlığa dikkat çekerek şu önemli açıklamayı yaptı:





"Şekersiz, şeker ilavesiz ifadesi kullanılarak piyasaya sunulan ancak içeriğinde meyve şekeri bulunan atıştırmalıklar ve içeceklerle ilgili tüketiciyi yanıltan bu tür ürünlerin satışına izin verilmeyecek ve yasaklama kararı uygulanacak.