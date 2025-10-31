Mobil kanser tarama aracı köylere kadar ulaştı: Tarama sayısında yüzde 148’lik artış yaşandı

Sivas Valiliği, kadınlarda sıklıkla görülen meme kanserinde erken teşhis amacıyla kente mobil mamografi cihazı kazandırdı. Şifa Projesi çerçevesinde kazandırılan araç ile kent merkezinin yanı sıra ilçeler ve köylerde yaşayan kadınlara meme kanseri taraması yapıldı. 2023 yılında 3 bin 280 olan tarama sayısı, 2024 Kasım ayında hizmet vermeye başlayan Mobil Kanser Tarama Aracı ile birlikte 7 bin 404’e ulaştı. 2025 yılında 9 bin 450 tarama sayısına ulaşılan kentte, 384 kişinin meme kanseri taraması pozitif sonuçlandı. Tarama sonucu pozitif çıkan kadınlar, Numune Hastanesi Tarama Sonrası Teşhis Merkezi’ne yönlendirmeleri yapıldı. Kanser teşhisi konulan 28 hasta, mobil tarama aracı sayesinde erken tedaviye başladı.





Mobil tarama aracı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Sivas Devlet Hastanesi önüne konuşlanarak tarama yapmaya başladı. Aracı ziyaret eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, görevli sağlık personeli ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.