Mobil kanser tarama aracı köylere kadar ulaştı: Tarama sayısında yüzde 148’lik artış yaşandı

Sivas Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan mobil mamografi aracıyla birlikte kadınlarda sıklıkla görülen meme kanseri taramalarında rekor artış yaşandı. Tarama sayısında yüzde 148’lik bir artışın yaşandığı kentte 9 bin 450 kişiye kanser taraması yapıldı.
Sivas Valiliği, kadınlarda sıklıkla görülen meme kanserinde erken teşhis amacıyla kente mobil mamografi cihazı kazandırdı. Şifa Projesi çerçevesinde kazandırılan araç ile kent merkezinin yanı sıra ilçeler ve köylerde yaşayan kadınlara meme kanseri taraması yapıldı. 2023 yılında 3 bin 280 olan tarama sayısı, 2024 Kasım ayında hizmet vermeye başlayan Mobil Kanser Tarama Aracı ile birlikte 7 bin 404’e ulaştı. 2025 yılında 9 bin 450 tarama sayısına ulaşılan kentte, 384 kişinin meme kanseri taraması pozitif sonuçlandı. Tarama sonucu pozitif çıkan kadınlar, Numune Hastanesi Tarama Sonrası Teşhis Merkezi’ne yönlendirmeleri yapıldı. Kanser teşhisi konulan 28 hasta, mobil tarama aracı sayesinde erken tedaviye başladı.
Mobil tarama aracı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Sivas Devlet Hastanesi önüne konuşlanarak tarama yapmaya başladı. Aracı ziyaret eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, görevli sağlık personeli ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
"Amacımız, meme kanseri konusunda toplumda bir farkındalık oluşturmak"
Mobil tarama aracıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, "Bildiğiniz üzere ekim ayı, Meme Farkındalık Ayı. Bu amaç doğrultusunda ilimizde birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız, meme kanseri konusunda toplumda bir farkındalık oluşturmak. Kadınlarımızı bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve özellikle de erken tanı konusunda onları uyarmak. Dünya Sağlık Örgütü verilerinde her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kansere yakalandığını görüyoruz. İlk sırada akciğer kanseri yer alıyor, ikinci sırada ise meme kanseri yer alıyor. Biz de bu gerçek ışığında ilimizde Şifa Projesi’ni başlattık. Öncelikle hayırseverimizin desteğiyle aracı temin ettik. İçine son teknoloji ile donatılmış mamografi cihazını yerleştirdik. Bunun akabinde taramalara başladık" dedi.
"Tarama sayısında yüzde 148’lik bir artış söz konusu"
Sivas’ın coğrafyasının oldukça geniş olduğuna dikkat çeken Vali Şimşek, "Bin 234 köyümüz var. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız, merkezde yaşayan vatandaşlarımız kadar şanslı değil. Bizim amacımız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın ayağına bu tarama hizmetini götürmekti, onları da bu koruyucu sağlık hizmetine kavuşturmaktı. Çok şükür ki çok olumlu sonuçlar aldık. Bu projeye bir yıl önce başlamıştık. Geldiğimiz noktada tarama sayılarımızda ciddi bir artış görüyoruz. Tarama sayısında yüzde 148’lik bir artış söz konusu. Kadınlarımız erken teşhis sayesinde kanser hastalığı ilerlemeden tedavisine başlamış oluyor. Bu projeye destek veren sağlık yöneticilerimize, milletvekillerimize, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Aracın içerisinde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Şimşek, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla birlikte havaya 58 pembe balon bıraktı.