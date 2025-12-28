Muş’ta sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu

Muş’ta etkili olan yoğun sis, gün batımının kızıl tonlarıyla birleşerek Muş Ovası’nda görsel şölen sundu.
Muş’ta etkili olan yoğun sis, gün batımının turuncu ve pembe tonlarıyla birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Özellikle Muş Ovası üzerinde oluşan sis tabakası, gün batımının kızıllığıyla bütünleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu.
Ovada bulunan fabrika binaları ve kulübeler, sisin üzerinde adeta yüzer gibi görünürken, alt kesimlerin tamamen sisle kaplanması dikkat çekti.
Üst bölgelerin ise gün batımının sıcak renkleriyle aydınlanması, eşsiz karelerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Nadir rastlanan bu doğa olayı, Muş’ta görsel şölen sunarken, ortaya çıkan manzaralar izleyenleri hayran bıraktı.