Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Muş’ta sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu

Muş’ta sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu

20:0028/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Muş’ta etkili olan yoğun sis, gün batımının kızıl tonlarıyla birleşerek Muş Ovası’nda görsel şölen sundu.

Muş’ta etkili olan yoğun sis, gün batımının turuncu ve pembe tonlarıyla birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Özellikle Muş Ovası üzerinde oluşan sis tabakası, gün batımının kızıllığıyla bütünleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu. 

Ovada bulunan fabrika binaları ve kulübeler, sisin üzerinde adeta yüzer gibi görünürken, alt kesimlerin tamamen sisle kaplanması dikkat çekti. 

Üst bölgelerin ise gün batımının sıcak renkleriyle aydınlanması, eşsiz karelerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Nadir rastlanan bu doğa olayı, Muş’ta görsel şölen sunarken, ortaya çıkan manzaralar izleyenleri hayran bıraktı.

#Muş
#Muş Ovası
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1925'te İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan atılmıştır?