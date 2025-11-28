Öldürülen Nurselen'in kardeşi: Kurtulmak için başka şehre taşınacaktı

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, Fuat Yıldırım'ın ablasına saplantılı olduğunu ileri sürerek, "Son kez konuşmak için yanına çağırmış. Önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınacaktı. Sırf bu katilden kurtulması için böyle bir plan yapmıştık. Olaydan önce ablama mesajlar göndermiş, 'Seni bitireceğim' yazmış. Saldırgan daha önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine girmiş. Acımız çok büyük; ama böyle birisi nasıl olur da hapisten çıkar ve suç işlemeye devam eder anlamış değiliz. Güçlüyüz, davamızın arkasındayız. Bir daha hiçbir kadının canının yanmasını istemiyoruz" dedi.