Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Osmaniye’de iki otomobil bir saat arayla aynı çukura düştü: Bir kişi yaralandı

Osmaniye’de iki otomobil bir saat arayla aynı çukura düştü: Bir kişi yaralandı

23:4128/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yol ile kaldırım arasındaki çukura 1 saat arayla iki otomobil düştü. Kazada 1 sürücü yaralanırken, diğer sürücünün ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp hastaneye gittiği öğrenildi.

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 karayolu eski yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ile kaldırım arasındaki çukurda asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, aynı çukurun içinde başka bir otomobilin daha bulunduğunu fark etti.

İddiaya göre, ikinci aracın yaklaşık bir saat önce aynı yere düştüğü, sürücüsünün ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak hastaneye gittiği tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Ormaniye
#Trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte beklenen tarihler