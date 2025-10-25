Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Otomobil içinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı

Otomobil içinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı

23:1125/10/2025, Cumartesi
G: 26/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil içinde çıkan tartışmada M.D. (29) arkadaşı H.Ö.'yü (43) bıçakla yaraladı.

Olay, akşam 21.30 sıralarında Körfez Mahallesi 5030’uncu Sokak üzerindeki Eczaneler Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 44 AFA 092 plakalı otomobili kullanan M.D. yanındaki arkadaşı H.Ö. ile tartışma yaşadı.

 Otomobili durduran M.D., yanında bulunan bıçakla H.Ö’yü kol ve dirsek bölgesinden yaraladı. Yaralanan H.Ö. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli M.D. polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Samsun
#Arkadaş
#Bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?