Rampa aşağı inen tır makasladı, onlarca kilo patates yola saçıldı

23:446/11/2025, Perşembe
IHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde rampa aşağı inen tır makaslarken, üzerinde yüklü onlarca kilo patates yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolu üzerinde seyir eden 06 NAV 16 plakalı patates yüklü tır, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı’nda rampadan inerken makasladı.

Makaslayan tır yol ortasında kalırken, üzerinde bulunan onlarca kilo patates yola saçıldı. 

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri tarafından yol üzerinde güvenlik önlemi alınarak, trafiğin kontrollü şekilde akması sağlandı.

