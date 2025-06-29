Rusya'da gördüğü tedavi yöntemini Bursa'da uyguladı: Şifa arayanlar doktorun bahçesine akın ediyor

Gerek arı ürünlerini tanımaları açısından gerekse bu bitkileri tanımalarını hedefledik. Büyün bitkilerin yanında Latince ve Türkçe isimleri yazılı. Buraya gelenle bitkileri koklayıp tanıyabiliyor. İsterse tadına bakabiliyor. Tadımlık Bektaşi üzümü, Frenk üzümü, yaban mersini, aronya, çilek gibi meyvelerimiz var. Burası adeta bitkilerle tanışma yeri. Fitoterapi dediğimiz alanda bu bitkilerin tedaviye katkı sağlaması amaçlanmaktadır. İnsanlar çok ilgi gösteriyor, anı biriktiriyor, fotoğraf çektiriyorlar. Çocuklarla, arkadaşlarıyla burada çok mutlu oluyorlar. Bizde bundan mutluluk duyuyoruz. Özellikle çocuklar bu bitkileri tanıyor, lezzetine bakıyorlar. Sofralarında bir zararlı tatlı bulundurmak yerine balı tercih etmeleri bizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.