Şehit Eren Bülbül şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı: Bu vatanın her bir toprağında şehit kanı var

"Biz bu topraklar için can veririz"





Her zaman şehit aileleri ve gazilerle birlikte olduklarını aktaran Vali Yıldırım, "Biz bu topraklar için can veririz. Bu topraklara göz dikenin de gözünü oymaktan da çekinmeyiz. Onun canını almak için de her şeyi yaparız. Bu topraklar bizim topraklarımız. Bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti vatanıdır, devletidir ve bu toprakların sahibi bizleriz. Bunları görev aşkıyla aynı zamanda vatan aşkıyla yapan burada çok kıymetli kardeşlerim var. Hepsi canını vermeye hazır." diye konuştu.





Yıldırım, Eren Bülbül'ün halen 15 yaşında olduğuna değinerek, "O artık cennete uçtu, şehit. Bir kuş, bir melek misali. Bizi üzen nedir? Onun yokluğudur. Ayşe annemizi üzen, onun kardeşlerini, büyüklerini, yeğenlerini üzen nedir? Eren Bülbül'ün fiziken olmaması ama biz yine inanıyoruz ki hep birlikteyiz. O da buralarda." dedi.





Şehit Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'in gençlere unutturulmaması gerektiğine de işaret eden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:





"Bu devlet, bu vatan, bu ülke kolay kurulmadı. Devamı da bizim gençlerimizin buna bu konuda şuur sahibi olması, bunu idrak etmesiyle mümkün olacaktır. Bizler de bunu vermeye gayret ediyoruz. Tekrar, başta Eren Bülbül'ümüz, Ferhat Gedik'imiz olmak üzere bu vatan için, bu devlet için, bu bayrak, bu ezan için şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaşayanlara Allah'tan şifalar diliyorum. Ölenlerin mekanları cennet olsun ve her ikisinin de ailelerine, hem şehitlerimizin hem gazilerimizin ailelerine de sabırlar niyaz ediyorum."