Silifke’de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü

19:0027/01/2026, Salı
IHA
Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan yoğun dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle sokaklar sele dönerken, kar yağışını andıran dolu çevreyi adeta beyaza bürüdü.

İlçede yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden dolu yağışı, kent merkezi ve çevresinde etkili olurken, Kurtuluş Mahallesi’nde civarında hortum görüldü. Dolu nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 

Bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları ise küçük çaplı su baskınlarına yol açtı.

Vatandaşlar ani bastıran dolu yağışı karşısında zor anlar yaşarken, sürücüler güvenli alanlara yönelmeye çalıştı. Dolu tanelerinin büyüklüğü dikkat çekerken, park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştuğu belirtildi.


Yağışın ardından tarım arazilerinde de zarar meydana geldi. Özellikle ekili ve dikili alanların doludan olumsuz etkilendiği, ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.


Dolu yağışının uzun sürdüğünü belirten vatandaşlardan Deniz Hataylı, "Bir anda bastırdı, her yer bembeyaz oldu. İnşallah bu yağış kötü sonuçlar meydana getirmez" dedi.


#Mersin
#Dolu
#Silifke
