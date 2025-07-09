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Silivri'de otluk alandaki yangında bir kadın hayatını kaybetti, eşi gözaltına alındı

Silivri'de otluk alandaki yangında bir kadın hayatını kaybetti, eşi gözaltına alındı

22:349/07/2025, среда
DHA
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Silivri'de geniş otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Yangında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, yanarak hayatını kaybeden bir kadının cesedine ulaşıldı. Kadının eşi, yangını başlattığının tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Yangın akşam saatlerinde Balaban Mahallesi Değirmenköy mevkiinde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, otluk alanda kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye aracı otluk alanda, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye aracı tamamen yanarken, aracı kullanan itfaiye eri yaralandı.

Yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yangın başladığı sırada alevlerden korkarak konteynere doğru kaçan bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yangını başlatan kişinin ise, hayatını kaybeden kadının eşi olduğu ve çiftin tarlalarındaki kuru otları yakmaya çalışırken alevleri kontrol edemeyerek yangını başlattıkları tespit edildi. 

Hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı.

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