Sındırgı’da depremde hasar gören yapıların yıkımı sürüyor

Vatandaşlar konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. Deprem sonrası evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar, AFAD tarafından tahsis edilen konteynerlerde barınmaya devam ediyor. İlçe genelinde konteyner kentte yaşam süren depremzedeler için altyapı ve sosyal destek çalışmaları da sürüyor.