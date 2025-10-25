Sinop’ta hamsi fiyatları yarıya düştü: 50 liradan alıcı buluyor

Sinop’ta balıkçılar, hamsinin yanı sıra mezgit, palamut ve istavrit gibi diğer balık türlerinin de tezgahlarda yer aldığını belirtiyor. Yeni sezonun açılmasıyla birlikte kent ekonomisine de katkı sağlanıyor. Karaahmetoğlu, "Denizden bol miktarda çıkan hamsi, hem halkımızın sofrasına hem de yerel ekonomiye canlılık katıyor" diye konuştu.







