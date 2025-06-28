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Şişme bot, atık alım teknesine çarptı

Şişme bot, atık alım teknesine çarptı

17:1728/06/2025, Cumartesi
IHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde şişme botun çarptığı atık alım teknesi su aldı. Yarı batık haldeki ahşap tekne kurtarıldı. Olay sırasında deniz kirliliği yaşanmadığı ifade edildi.

Dün akşam saatlerinde Yalıkavak Marina'da seyreden şişme bot, kaptanın bir anlık dikkatsizliği sonrası iskeleye bağlı "Turmepa S" isimli atık alım teknesine çarptı.


 Çarpmanın etkisiyle şişme botta ve ahşap teknenin arka kısmında hasar oluştu.


Hasar nedeniyle su alan "Turmepa S" teknesinin büyük bölümü suya battı.


İhbarın ardından Bodrum Bölge Liman Başkanlığı görevlileri bölgeye gitti.

Yarı batık haldeki tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay sırasında deniz kirliliği yaşanmadığı ifade edildi.

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