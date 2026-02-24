Son bina yıkıldı, tarihi silüet ortaya çıktı: Şehre tarihi kimliğini yeniden kazandıran proje gerçekleşti

"Son derece önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız"





Yıkılan son binayla şehrin tarihi silüetinin ortaya çıktığını ifade eden Aşgın, "Biz şunu istiyoruz. Şehrimiz kimlikli bir şehir olsun, tarihi dokusu dimdik ayakta dursun ve bu niteliğiyle varlığını sürdürsün. Nasıl ki 8 bin yıllık geçmişe sahip, Hititler’den Roma’ya, Bizans’tan Selçuklu’ya ve Osmanlı’ya uzanan binlerce yıllık büyük bir tarihin mirasçılarıysaki, şehir merkezinde de bu tarihi lokasyonların önünde engel teşkil eden yapıların kaldırılması ve bu sürecin tamamlanması bizim için büyük önem taşımaktadır...