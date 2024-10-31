Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde hava sıcaklıkları hafta başından itibaren giderek düşecek. Haftaya Marmara dahil sağanak ve karla karışık yağmur gelecek. İşte il il hava durumu tahminleri...
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA DAHİL HARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun, Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer yerler az bulutlu. Kuzey ve iç kesimler sisli. Sıcaklık ortalamada İstanbul 19, Ankara 17C
Pazar günü Marmara, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde.
Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek”
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun bu akşam parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
SİİRT 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu