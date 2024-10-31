Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.







