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Sosyal medyada paylaştılar: Polis ehliyetine el koydu

Sosyal medyada paylaştılar: Polis ehliyetine el koydu

14:2517/03/2025, Pazartesi
IHA
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<p>Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.&nbsp;</p>
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da sosyal medya hesaplarında tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan 2 kişi, trafik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Ehliyetine el konulan şahıslar, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya hesabında motosikletiyle ön kaldırdığı ve plakasız gezdiği görüntüleri paylaşan 35 YIK 50 plakalı motosikletin sürücüsü D.M.K. (22), sabah saatlerinde trafik polisinin takibi sonucu Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.

Önceki gün polisten kaçan ve bugün ara sokakta yakalanan motosiklet sürücüsü D.M.K.'nin motoru bağlandı.

Ekipler, Kültür Mahallesi'nde ise aynı gerekçelerle aradığı 06 CZU 282 plakalı motosiklet sürücüsü O.U.E.'yi yakaladı.

İki sürücünün de ehliyetine, 'sağlık durumlarının yerinde olup olmadığı tespiti' gerekçesiyle el konuldu. 

Ayrıca yeniden ehliyetlerini almak için psikoloğa başvurmaları gerektiği öğrenildi. 

Motosikletleri, oto kurtarıcı yardımıyla yediemine çekilen sürücüler, savcılık kararıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.M.K. ve O.U.E. adliyeye sevk edildi. Her iki sürücüye de toplamda 70 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

#Bolu
#Polis
#Ehliyet

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