Türk askeri uçağı kazasında kahreden '5 saniye' detayı: İlk o parça koptu





KAZAYA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR





Güler'in verdiği bilgi, uçağın önce kuyruk kısmını yitirmiş olabileceğini gösteriyor. Bu bölümde uçağın dümen parçası yer alıyor ve bu parçanın kopması, bir uçağın tamamen kontrol edilemez hale gelmesi demek.





NTV'de yer alan habere göre; Soruşturmayla ilgili olmamakla birlikte uçağın kuyruk kısmını yitirmesinin ardından, dümen ve irtifa kontrolü tamamen imkansız hale geliyor, uçağın ağırlık merkezi öne kayıyor ve uçağın burnu tamamen kontrol edilemez duruma geliyor. Bu şekilde havada tutunmaya çalışan uçağın, bir dizi dirençle karşılaşması ve ana parçalara çok ağır yüklerin binmesi mümkün. Bu direnç uçak burnu, kanatları ve motorlarını parçalayabilir. Uçağın düştüğü sırada çekilen videoda, 4 motor da yerinde duruyor. Kuyruk kısmının kopmasının ardından uçağın burnu, bir süre sonra hava direnci nedeniyle parçalanmış olabilir.



