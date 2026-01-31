Türkiye devrede

Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Turizmde gelir hedefini 1,2 milyar dolar aştık
Türkiye geçen yılı turist sayısında ve toplam gelirde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşarak tamamladı. Turizm geliri, 2025'te önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon dolar olurken, ziyaretçi sayısı yüzde 2,7 yükselişle 63 milyon 941 bin kişiye çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı gelir hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıkladı.
İran’a askeri müdahaleye karşıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. “İran’a yönelik askeri bir müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta tüm muhataplarımıza aktardık” diyen Fidan, “Sorunların çözümü için askeri seçeneklere başvurulmasına karşıyız. Bunun çok fazla işe yarayacağını sanmıyoruz. Müzakereyi ve diplomasiyi savunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Fırtına frene bastı
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor deplasmanından beraberlikle döndü. Bordo-mavililer, Van de Streek’in golüyle geriye düştü. Beraberlik golü Onuachu’dan gelirken, Nijeryalı yıldız bir de penaltı kaçırdı.