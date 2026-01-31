Türkiye devrede

Turizmde gelir hedefini 1,2 milyar dolar aştık

Türkiye geçen yılı turist sayısında ve toplam gelirde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşarak tamamladı. Turizm geliri, 2025'te önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon dolar olurken, ziyaretçi sayısı yüzde 2,7 yükselişle 63 milyon 941 bin kişiye çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı gelir hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıkladı.