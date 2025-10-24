Türkiye-Irak sınırında kartpostallık manzara: Kar ve sonbahar güzelliği bir arada

El değmemiş köyde, bazı noktalarda dağlardaki kar ile alçalan bulutların birleşimi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köyde bir yanda kar, diğer yanda sarı ve yeşil yaprakların hâkim olduğu sonbahar manzarası ve hemen eteğinde otlayan atların görüntüsü, eşsiz kareler ortaya çıkardı. O anları görenler bu güzellikleri kaydetmek için deklanşöre bastı.