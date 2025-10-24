Yeni Şafak
Türkiye-Irak sınırında kartpostallık manzara: Kar ve sonbahar güzelliği bir arada

09:33 24/10/2025, Cuma
IHA
Hakkari’nin Şemdinli-Derecik ilçesinin Irak sınırında yer alan Aktütün bölgesindeki Konur ve Uğuraçan köylerinde kaydedilen kar ve sonbahar manzarası, görenleri kendine hayran bıraktı.

Son bir aydır etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte, sonbaharın vazgeçilmez renk cümbüşü Hakkari ve ilçelerini tamamen sardı.

Günlerdir süren soğuk havanın ardından başlayan yağışlarla Irak sınırındaki Aktütün bölgesinde bulunan yüksek rakımlı dağlar karla kaplandı. Dağların hemen eteğinde kendini gösteren rengarenk sonbahar güzelliği ise bölgeye adeta büyülü bir hava kattı.

El değmemiş köyde, bazı noktalarda dağlardaki kar ile alçalan bulutların birleşimi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köyde bir yanda kar, diğer yanda sarı ve yeşil yaprakların hâkim olduğu sonbahar manzarası ve hemen eteğinde otlayan atların görüntüsü, eşsiz kareler ortaya çıkardı. O anları görenler bu güzellikleri kaydetmek için deklanşöre bastı.

Bölge sakinleri, köylerinin özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde "bir başka güzel" olduğunu belirterek, bu muhteşem doğa güzelliğini korumak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

