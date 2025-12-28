Türkiye kara teslim: Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı birçok araç yolda kaldı

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA





Bitlis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan-Bitlis Devlet Yolu, Muş-Bitlis Devlet Yolu, Ahlat-Tatvan Devlet Yolu ile Reşadiye-Tatvan Devlet Yolu’nda TIR ve kamyon türü ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına geçici olarak izin verilmeyeceği belirtildi.







