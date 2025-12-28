Türkiye kara teslim: Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı birçok araç yolda kaldı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı özellikle yurdun doğu kısmında ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonucu yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis'te etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası kent genelinde 180 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Bitlis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan-Bitlis Devlet Yolu, Muş-Bitlis Devlet Yolu, Ahlat-Tatvan Devlet Yolu ile Reşadiye-Tatvan Devlet Yolu’nda TIR ve kamyon türü ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına geçici olarak izin verilmeyeceği belirtildi.
Van kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 206 mahalle ve mezra yolu kapandı. Kent merkezindeki kar kalınlığı ise yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Muş’ta etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonucu 250 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde ateşi çıkan 7 aylık Melisa Çaprak, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.