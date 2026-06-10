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Türkiye'de sadece 2 tane var: Sıra dışı bu konak görenleri hayrete düşürüyor

Türkiye'de sadece 2 tane var: Sıra dışı bu konak görenleri hayrete düşürüyor

15:2310/06/2026, Çarşamba
IHA
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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Eski Bahçekaya Mahallesi’nde bulunan sıra dışı mahalle konağı, görenlerin dönüp bir kez daha bakmasına neden oluyor. Yaklaşık yarım asır önce köy içerisinde uygun alan bulunamaması nedeniyle farklı bir mimariyle inşa edilen yapının altından araç yolu geçiyor. Hem mahalle sakinlerinin buluşma noktası olarak kullanılan hem de turistlerin yoğun ilgisini çeken tarihi yapı, Türkiye’de yalnızca iki tane bulunan nadir eserlerden biri olarak dikkat çekiyor. Altından geçen yol sayesinde ilk kez görenlerin şaşkınlık yaşadığı mahalle konağı, yıllardır bölgenin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

İnegöl’ün kırsal Eski Bahçekaya Mahallesi’nde bulunan mahalle konağı, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 48 yıl önce köy içerisinde uygun alan bulunamadığı için inşa edilen konağın altından geçen yol, Eski Bahçekaya Mahallesi’ni kırsal Tahtaköprü Mahallesi’ne bağlıyor.


1978 yılında yapılan ve günümüzde restore edilerek kullanılmaya devam edilen yapı, hem mahalle sakinlerinin buluşma noktası hem de bölgeye gelen turistlerin uğrak yeri haline geldi. Özellikle Oylat’tan gelen ziyaretçiler, evin altından geçen yolu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

48 senedir dikkat çekiyor


Eski Bahçekaya Mahallesi Muhtarı Hayat Nuri Aslan, "1978 yılında köyde yer bulunmamaktan dolayı dedelerimiz burada yapmış köy konağı olarak kullanıyoruz. Yani şimdi biz restore ettik. Yaklaşık 50 senedir köylü burada oturuyor. Çayını içiyor, sohbetini yapıyor. O şekilde kullanıyoruz, Tahtaköprü’ye bağlayan yol burası. Oylat, Tahtaköprü, İnegöl bağlayan yol. Millet buradan geçiyor. Köyde yer bulunmamasından dolayı bu şekilde yapmışlar" dedi.

Türkiye’de saece 2 tane var


Bu yapıdan Türkiye’de sadece iki tane olduğunu söyleyen Aslan, "Bir Rize tarafında var, bir burada var. Yani çok nostaljik bir durumu gösteriyor. O şekilde bunu restore ettirdik. Yer bulamamaktan dolayı aynı şekilde duruyor yani. Şaşırıyorlar. Oylat’tan gelen turistler oluyor, fotoğrafını çekiyorlar, oturuyorlar, çayını içiyorlar. Eski gelenekleri devam ettiriyoruz. Millet geliyor oturuyor, çayını içiyor, sohbet ediyoruz. Her pazartesi günü yemek veriyoruz. Her cuma günü sohbet ediyoruz. Dini sohbet, normal sohbet, ticari sohbet, iş adamları geliyor, hocalar geliyor, oturuyoruz, anlatıyoruz. Uzun yıllarca, kıyamet kopana kadar bu bina yaşayacak" diye konuştu.

Şaşırıyorlar


Mahalle sakinlerinden eski muhtar Selahattin Yılmaz ise, "Eskiden 1978’de Cevat Şahin dedemiz yaptırdı bunu, muhtardı o zaman. Yer bulamadığımız için yaşlılar camiyle beraber ikisini beraber yaptırdılar o zaman. Oylat’tan gelenler, nasıl diyor yol, nereye gidiyor diyor, soruyorlar. Çocukları durduruyorlar, soruyorlar. Yanlışlıkla mı girdik diyor, evin altından geçtik diyor, kahve olduğunu bilmiyorlar. Öyle şaşırıyorlar Oylat’tan gelen turistler" dedi.

#Bursa
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