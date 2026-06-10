Türkiye'de sadece 2 tane var: Sıra dışı bu konak görenleri hayrete düşürüyor

Türkiye’de saece 2 tane var





Bu yapıdan Türkiye’de sadece iki tane olduğunu söyleyen Aslan, "Bir Rize tarafında var, bir burada var. Yani çok nostaljik bir durumu gösteriyor. O şekilde bunu restore ettirdik. Yer bulamamaktan dolayı aynı şekilde duruyor yani. Şaşırıyorlar. Oylat’tan gelen turistler oluyor, fotoğrafını çekiyorlar, oturuyorlar, çayını içiyorlar. Eski gelenekleri devam ettiriyoruz. Millet geliyor oturuyor, çayını içiyor, sohbet ediyoruz. Her pazartesi günü yemek veriyoruz. Her cuma günü sohbet ediyoruz. Dini sohbet, normal sohbet, ticari sohbet, iş adamları geliyor, hocalar geliyor, oturuyoruz, anlatıyoruz. Uzun yıllarca, kıyamet kopana kadar bu bina yaşayacak" diye konuştu.