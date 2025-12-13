Yeni Şafak
Türkiye'de tek: Çanakkale'de 10 yıllık AR-GE sonucu kuruldu, yıllık 35 ton üretiyorlar

Türkiye'de tek: Çanakkale'de 10 yıllık AR-GE sonucu kuruldu, yıllık 35 ton üretiyorlar

22:40 13/12/2025, Cumartesi
IHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10 yıllık AR-GE çalışmaları sonucu kurulan tesis Türkiye'de tek olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşletme yıllık üretim kapasitesi 35 tonla birlikte rakipsizliğini sürdürüyor.

Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde bulunan deniz solucanları yetiştiriciliği tesisi sektörde tek olma özelliği taşıyor. 10 yıllık AR-GE çalışmalarının bir sonucu olarak faaliyete geçen ve Türkiye’de bu alanda lugworm üreten tek tesis konumunda bulunan işletmenin yıllık üretim kapasitesi 35 ton. 

20 bin 350 metrekarelik özel mülk alanında kurulan tesis, her biri 55 metrekare olan toplam 210 adet dikdörtgen havuzdan oluşuyor.

Bu kapasite üretimde, Arinicola Marina’da 17,5 ve Perinereis Aibuhitensis’te 17,5 ton olarak türleri arasında eşit olarak paylaştırılıyor.


Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Türkyılmaz’dan tesise ziyaret


Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Daire Başkanı İlhan Üze, İl ve İlçe Müdürlüğü İdarecileri, deniz solucanı türleri yetiştiriciliği tesisinde incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Turgay Türkyılmaz ve beraberindeki heyeti, tesis sahibi Önder Eryılmaz ile tesise danışmanlık yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Erdal Aldağ karşılayarak tesisin teknik altyapısı, üretim modeli ve kapasitesi hakkında kapsamlı bilgi sundu. 

 Ziyaret sırasında Genel Müdür Turgay Türkyılmaz, tesisin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilerek ihracata yönelinmesi gerektiğini ifade ederek bu konuda kararlılık beklediğini belirtti.

