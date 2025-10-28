Yol üzerinde bulunan Tarihi Yason Kilisesi, Hoynat Adası ve Timsah Adası da ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor. 43 kilometrelik Perşembe-Fatsa sahil yolu, deniz ve orman manzarasının iç içe geçtiği doğası, tarihi noktaları ve sakin atmosferiyle Karadeniz’in en özel rotalarından biri olarak ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.