Türkiye'nin en ürkütücü yeri! Sadece 80 hane yaşıyor: Buraya gitmek cesaret ister

Her an çığ düşecek diye çok korkuyoruz





Kışın 6 ay boyunca zorluklarla mücadele ettiklerini belirten Akkaya, şunları kaydetti:





"Çok zor şartlar altında burada yaşam mücadelesi veriyoruz. 10 kilometrelik yolda 18 çığ yatağı var. İlçeye gidenler akşam dönmekte zorlanıyor. Bazen çığ korkusundan dolayı diğer mahallelerde kalıyoruz. Rakım yüksek olduğu için sürekli kar ve tipi etkili oluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuzu sürekli açıyor ama hemen sonrasında tekrar kapanıyor. Ulaşımımızı bazen atlarla sağlıyoruz çünkü tipi çığ yataklarını dolduruyor ve sürekli çığ düşüyor. Mahallede kar kalınlığı 3-4 metreyi buluyor. Bazen bir ay boyunca kimse evden çıkamıyor. Ulaşımı tünellerden sağlıyoruz. Yolun yarısında kar tünelleri var. Talebimiz yol güzergahının değiştirilmesi. Alternatif bir yol sunulursa rahat ederiz. Tünellerden dua ederek geçmeye çalışıyoruz. Her an çığ düşecek diye çok korkuyoruz."