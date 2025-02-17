TÜSİAD haklı

Kılıçdaroğlu'nun özel bilgilerini parayla satmış

Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık sır küpü ve özel kalemi Şükran Kütükçü’nün Özgür Özel’i desteklemeye başlaması çok konuşulmuştu. CHP kurultayıyla ilgili açılan “şaibe” soruşturmasında ifade veren kurultay delegesi Hatip Karaaslan, Kütükçü’nün nasıl saf değiştirdiğini anlattı.



