TÜSİAD haklı

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04:0017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kırmızı et devleri maliye radarında

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışılıkla mücadelede merceği kırmızı et sektörüne çevirdi. İlk etapta sektörün önde gelen 4 firmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi.

Kılıçdaroğlu'nun özel bilgilerini parayla satmış

Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık sır küpü ve özel kalemi Şükran Kütükçü’nün Özgür Özel’i desteklemeye başlaması çok konuşulmuştu. CHP kurultayıyla ilgili açılan “şaibe” soruşturmasında ifade veren kurultay delegesi Hatip Karaaslan, Kütükçü’nün nasıl saf değiştirdiğini anlattı.


Fenerbahçe hata yapmadı

Süper Lig’in 24. haftasında Kadıköy’de Kasımpaşa’yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın’dan geldi. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi lider Galatasaray’la olan puan farkını maç fazlası ile 3’e indirdi.


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