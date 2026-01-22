Üçüncü kattan düşüp ağır yaralandı

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak’ta meydana geldi. Babası ile birlikte 3 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan konuşma ve duyma engelli Sedat D., iddiaya göre dengesini kaybederek evin penceresinden aşağı düştü.