Uluabat Gölü’nün suları çekildi: Gölyazı’da hayat normale döndü

Kayıkların tekrar göl kıyısına indirildiği mahalle, okulların kapanması ve tatil döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Göldeki kayık turlarının hız kazandığı bölgede, balık lokantaları ve esnaf da hareketlenen turizm sezonundan umutlu olduklarını belirtti. Suların çekilmeye devam etmesiyle, daha önce sular altında kalan köprü altının da birkaç gün içinde yeniden otomobiller için park yeri haline gelmesi bekleniyor.