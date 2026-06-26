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Uluabat Gölü’nün suları çekildi: Gölyazı’da hayat normale döndü

Uluabat Gölü’nün suları çekildi: Gölyazı’da hayat normale döndü

10:2426/06/2026, Cuma
IHA
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Türkiye’nin önemli gölleri arasında yer alan Uluabat Gölü’nün taşması sonucu yolları su altında kalan turistik Gölyazı Mahallesi’nde merdivenlerin basamaklarına kadar tırmanan suların çekilmesiyle hayat normal seyrine döndü.

"Uluslararası Yaşayan Göller Ağı"na dahil olan ve Türkiye’de "Yaşayan Göl" unvanına sahip tek yer konumundaki Uluabat Gölü, şubat ve mart aylarındaki yoğun yağışların etkisiyle metrelerce yükselerek genişlemişti.

 Bursa’da şubat ayı uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 75 kilogramken bu yılın aynı ayında 129 kilogram, mevsim normalleri 70 kilogram olan martta ise 92,8 kilogram yağış gerçekleşti.



Yağan yağmur ve eriyen karların sularıyla yükselen göl, kıyısındaki yerleşim birimlerini de etkiledi.


Özellikle "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen tarihi Gölyazı Mahallesi’nin çevresindeki yollar mart ve nisan aylarında sularla kaplandı, bazı noktalarda sokak aralarındaki merdivenler bile su altında kaldı. Taşma nedeniyle kayıklarını mahallenin yukarı ve iç kısımlarına çekmek zorunda kalan mahalle halkı, evlerinin de su baskınına uğramasından endişe etti.


Haziran ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının 30 derece ve üzerine çıkması, Uluabat Gölü’ndeki su seviyesini kademeli olarak düşürdü. Suların çekilmesiyle nisan ayındaki görüntülerden eser kalmayan Gölyazı Mahallesi’nin yolları yeniden ortaya çıktı.



Kayıkların tekrar göl kıyısına indirildiği mahalle, okulların kapanması ve tatil döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Göldeki kayık turlarının hız kazandığı bölgede, balık lokantaları ve esnaf da hareketlenen turizm sezonundan umutlu olduklarını belirtti. Suların çekilmeye devam etmesiyle, daha önce sular altında kalan köprü altının da birkaç gün içinde yeniden otomobiller için park yeri haline gelmesi bekleniyor.

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