Ünlü oyuncu ölümden döndü! Aracı pert oldu: Paylaştığı görüntü şoke etti

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. “Bizde çizik yok ama araçlar pert” diyerek sağlık durumunu açıklayan Nalçakan, kaza anına ait görüntüleri paylaştı. Aracın pert olmuş görüntüleri kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi.
Poyraz Karayel, Bir Aile Hikayesi, Kardeşlerim, Sustalı Ceylan ve şimdilerde de Rüya Gibi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nalçakan, yanlış bilgilerin yayılmaması için olayı anlattı.
"Trafik kazası geçirdik"
Trafik kazasına ait görüntüleri paylaşan oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim. Çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor. "Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim.
"Bizde çizik yok ama araçlar sıkıntılı"
"Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda."
İşte ünlü oyuncunun aracının son hali