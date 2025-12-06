Ünlü oyuncu ölümden döndü! Aracı pert oldu: Paylaştığı görüntü şoke etti

"Bizde çizik yok ama araçlar sıkıntılı"





"Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda."