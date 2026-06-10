Uzman isim 3 bölge için kırmızı alarm verdi: Önce Balkanlar vuracak sonra 'süper hücre' kabusu başlayacak

Üç bölge için kırmızı alarm

Süper hücrelerin oluşumunda nem ve sıcaklık faktörlerinin başrolü oynadığını kaydeden Şen, "Bu tür bulutların oluşmasında birinci faktör nem, ikinci faktör sıcaklıktır. Yer seviyesindeki sıcaklık ne kadar fazla olursa bu bulutlar o kadar fazla meydana gelir." şeklinde konuştu. Yaklaşık 10 kilometre kalınlığa ulaşabilen bu devasa bulutların denizden gelen nemli hava ile daha da yıkıcı bir güce ulaştığını belirten Şen, "Sıcaklık yüksekse, nem fazlaysa ve bölgede denizden gelen nemli hava bulunuyorsa bu bulutlar çok daha güçlü hale gelir ve yerel olarak çok kuvvetli yağış bırakırlar." ifadelerini kullandı. Yüksek sıcaklıkların beklendiği bu yaz mevsiminde bilhassa üç bölgenin daha büyük bir risk altında olduğunu vurgulayan Şen, "Bu sene sıcaklar biraz daha fazla olacağı için bu tür olayları daha sık göreceğiz. Özellikle İç Ege'de, İç Anadolu'da ve Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Orta ve Batı Karadeniz'de bu tek hücreli bulutların etkisini göreceğiz." diyerek bölge halkını uyardı.



